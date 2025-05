Globo é apoiadora do ‘RDT Party: Gaga in Rio’

É real, oficial: Lady Gaga está entre nós! E pra dar o pontapé mais glamouroso possível nessa celebração épica, a Globo confirmou presença como apoiadora da RDT PARTY: Gaga In Rio, que rola nesta quinta-feira (1º) e promete reunir os fãs mais apaixonados da diva pop em um verdadeiro aquecimento pra lá de estrelado!

A festa, 100% dedicada à carreira da Mother Monster, será um desfile de glamour, performances de covers, muita música, looks impecáveis e aquele clima de comunhão entre os Little Monsters. E claro, a Tv Globo vai marcar presença com estilo: vai ter logotipo em LED, espaço instagramável para fotos, brindes especiais e até cobertura ao vivo com ninguém menos que o ex-BBB Mateus Pires, que vai mostrar todos os bastidores para as redes da emissora.

Mas calma que ainda tem mais! No sábado (3), prepare o coração porque o Brasil inteiro vai poder viver esse momento histórico com a transmissão exclusiva do “Todo Mundo no Rio com Lady Gaga”, a partir das 21h15, pelo Multishow, Globoplay e TV Globo — logo depois da novela Vale Tudo.

A contagem regressiva acabou, e a cidade maravilhosa já está tomada pelo espírito de Gaga. Luzes, câmeras, coreografia e emoção: vem aí um daqueles momentos que fazem história!