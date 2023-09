Globo confisca celulares para gravação do Altas Horas com Sandy e Lucas

Em raríssimas situações a TV Globo confiscou os aparelhos celulares do auditório e essa foi uma das ocasiões especiais

É raro, mas acontece, a TV Globo não impede o uso dos celulares, mas tiveram que abrir uma exceção e cancelar o uso dos celulares da plateia do Altas Horas, que recebeu Sandy e Lucas Lima após a separação dos dois. De acordo com Paulo Pacheco as gravações aconteceram nesta terça (26) e a plateia foi impedida de usar os celulares na ocasião.

Logo no início do programa Sandy já traz à tona o assunto que rondou os holofotes nesta semana, sua separação e término do casamento com o músico. Na ocasião, os dois choraram e chegaram a cantar juntos a música Areia.

Para quem não sabe, o casal tinha 24 anos de casados e alguns fãs ainda dizem que Lucas Lima está vivendo um affair com Bruna Guerin, com quem estrelou um musical que retornará para São Paulo em janeiro.