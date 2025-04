Globo causa alvoroço ao reunir oito vilãs icônicas em ensaio promocional; saiba quais são

Vai emocionar! Amores, estava passando por Curicica, quando uma amiga do Projac me contou que a emissora carioca preparou um presentaço para as noveleiras de plantão: ela simplesmente juntou oito das vilãs mais bafônicas em um ensaio chiquérrimo para o Show 60 anos. Só as mais perigosas e maravilhosas que amei odiar! Gente, eu não perco esse especial por nada!

Acontece que o jornal Estadão divulgou que oito vilãs que marcaram a teledramaturgia da TV Globo vão participar do especial Show 60 anos, que será exibido na noite da próxima segunda-feira (28).

E para celebrar as seis décadas no ar em grande estilo, a emissora carioca convocou os diretores Dennis Carvalho, que teve contrato encerrado com a empresa em 2022, e Henrique Sauer para conduzir uma pré-gravação com intérpretes das lendárias megeras.

Carminha (Adriana Esteves), Nazaré Tedesco (Renata Sorrah), Perpétua (Joana Fomm), Raquel (Gloria Pires), Branca Letícia (Susana Vieira), Maristela (Lilia Cabral), Cristina (Flávia Alessandra) e Vanessa (Letícia Colin) foram as vilãs escolhidas para o evento de aniversário da Rede Globo.

Ainda de acordo com o Estadão, após a exibição das cenas gravadas nos Estúdios Globo, haverá continuação com uma apresentação musical no palco do Show 60 anos.

O jornal também compartilhou imagens das atrizes que vão reviver as carrascas em ensaio promocional da celebração global.

Amores, estou contando os dias para exibição desse especial, e como a grande noveleira que sou, já me encontro emocionada com essa reunião faraônica! A junção das vilãs será um verdadeiro escândalo. Minhas expectativas estão altíssimas, socorro!