Gkay “se arrepende” de convidar Sabrina Sato para ‘Farofa da Gkay’

Influenciadora explicou que Sabrina queria levar seu “time técnico” para looks e toda a produção

Os preparativos para a ‘Farofa da Gkay’ já começaram a pipocar nas redes sociais e as notícias não mentem que o evento promete entregar tudo. Gkay ainda revelou que desconvidou Sabrina da sua festinha, afinal sabemos que Sabrina faz o evento por onde passa com suas montações fantásticas. A influenciadora revelou que a apresentadora queria levar seu “time técnico com ela”.

“Eu desconvidei porque você não convida a Sabrina. Você convida ela e o time técnico dela. São 47 pessoas, 3 quartos para guardar os looks, 8 maquiadores, 10 produtores”. “Mas está todo mundo empolgado para ir”, brincou Sato.

A musa do Carnaval ainda prometeu diminuir o casting do seu time para 30 pessoas, recebendo o consenso de Gkay, a dona da festa. Aloca!