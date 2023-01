Gkay retorna para as redes sociais depois de desintoxicação

Influenciadora disse que quer contar detalhes dos momentos que passou em um “lugar de conexão”

Depois de passar um tempo longe das redes sociais e se reconectando consigo mesma, Gkay posta fotos em paisagens country e ainda diz que quer contar com mais detalhes sobre a sua conexão. Vale ressaltar que tudo virou uma bagunça quando ela foi alvo de críticas no ‘Melhores do Ano’ da Globo.

“Depois quero contar sobre algumas experiências que vivi nesses lugares de reconexão que todo mundo precisa ter!”, escreveu ela em meio a diversas paisagens bem calmas.

Fábio Porchat ainda culpou a influenciadora por ter um Natal ruim, pois é reflexo de tudo que ela fez durante o ano. Receba! Agora Gkay parece estar mais calma e em paz diante a tudo que rolou no final do ano passado.