Gkay sai em defesa de João Guilherme: “Gentil, educado e gente boa”

Influenciadora foi de textão e rasgou elogios para o filho de Leonardo

Depois de ser muito criticado pela web pelo seu jeitinho todo especial, muitos compararam o rapaz até com o personagem Jove, Jesuíta Barbosa, de Pantanal, Gkay rasgou o seu Instagram de elogios para João Guilherme. Enquanto o povo ia do seu jeito de dançar, a influenciadora não exitou em defendê-lo.

“Sim, esse cara gentil, educado, legal, gente boa, que sabe conversar, que é gato e não é babaca como muito por aí que ficam parados nas festas com cara de c* se achando os donos do mundo”, escreveu Gkay.

Vale lembrar que os dois tiveram um affair na Farofa da Gkay do ano passado, e a gente bem lembra a insistência da empresária para dar uns beijinhos no Joãozinho.

Como de fato, não podemos reclamar, porque os filhos de Leonardo sempre são uns gentlemans com as mulheres, e não só com elas. Sigam o exemplo, meninos!