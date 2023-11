Gkay faz alerta sobre golpe com o nome da farofa

A influenciadora expôs o golpista nesta quinta-feira (16) em seus stories; o grande evento este ano ocorrerá entre os dias 4 e 6 de Dezembro.

Genteeee, só eu acho que o ano passou correndo, mal piscamos o olho e dezembro tá logo aí. E adivinha o que temos em dezembro? A Farofa da Gkay. Aliás, Gkay, não esquece do meu convite tá, amiga?

Parece que nem tudo são flores nesses dias que antecedem o evento. A Gkay apareceu nesta quinta-feira (16) em seus stories para alertar aos seus seguidores sobre uma tentativa de golpe usando o nome de sua festa.

Por ser uma das festas mais comentadas do Brasil, a Farofa é objeto de desejo de muitas pessoas, e podem acabar acreditando na venda do projeto falso alertado por Gkay.Este ano, a festa terá três dias e ocorrerá de 4 a 6 de dezembro. Entre as atrações confirmadas no evento até o momento, temos Wesley Safadão, Pedro Sampaio, Felipe Amorim e É o Tchan.

Segundo informações do gshow, a influenciadora adiantou que o evento deste ano não terá mais dark room, que tinha a proposta de ser um local extremamente reservado, onde os convidados eram proibidos de entrar com aparelhos celulares, e nada ficava registrado.

A Farofa da Gkay é um festão para a comemoração de aniversário da influenciadora paraibana Gessica Kayane e acontece desde 2017, com pausa de um ano devido à pandemia, contando com a presença de diversos famosos. O evento explodiu de fato em 2021.