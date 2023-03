Gkay fala sobre o seu processo de retirar os preenchimentos do rosto: “Eu só enxerguei que estava exagerando quando tirei”

A influencer garante que retirar os preenchimentos que havia feito, aumentou demais a sua autoestima.

Amores, tenho certeza que todos já perceberam as mudanças estéticas e comportamentais que a influenciadora e humorista Gkay teve nos últimos tempos. Pois bem, em entrevista ao meu querido amigo Leo Dias, ela contou como as reversões das mudanças estéticas afetaram a sua vida.

Ao contrário do que muitos pensam, a gata não iniciou essa mudança após a polêmica envolvendo o humorista Fábio Porchat,no fim do ano passado, mas antes de acontecer a última edição da sua mega festa de aniversário, a Farofa da Gkay.

“Estava over, tirei o preenchimento do lábio, com Hialuronidase, queria tirar antes da Farofa [no final do ano passado] mas fiquei com medo de inchar e ficar roxo, porque realmente fica, é normal, tem agulha”, revelou a humorista.

Logo em seguida, Gkay confessa que após remover os preenchimentos que havia feito em seu rosto, a sua autoestima deu um up, e foi aí que ela percebeu que realmente estava exagerando.

“E quanto eu tirei, elevou minha autoestima de uma maneira que eu fiquei ‘cara, você fica procurando uma coisa para elevar sua autoestima e na verdade a minha autoestima está em não procurar essa coisa. Eu só consegui enxergar o quanto eu estava exagerando quando eu tirei”, contou a gata.

Afirmando que gostava do que via, Gkay faz um questionamento retórico que nos leva a pensar que a mesma faz tantas modificações em seu corpo com a intenção de alcançar um padrão estético social.

“Eu gostava do que via, mas até onde vai o seu gostar e até onde vai o exagero?”, questionou.

Por fim, a influencer falou sobre as mudanças que também aconteceram em seu estilo e forma de se vestir. Afirmando que se empolga com o diferentão, ela traz para o público um questionamento a qual ela vem refletindo.

“Eu sou excêntrica, eu gosto disso, me chama atenção, me empolga. Vi até uma uma reflexão essa semana que falou assim ‘mas quem disse que a moda não é para gerar questionamento?’ A moda gera questionamento”, finalizou Gkay.