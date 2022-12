Gkay está sem ver o celular por causa de crise

Equipe da influenciadora informou que ela está repousando e descansando sem mexer nas redes sociais

Tirar o celular de um influenciador parece ser o pior filme de terror de todos os planetas, né? Mas Gkay teve que sair fora das redes para se tratar diante de todo o hater que está recebendo nas redes sociais.

“A Gkay está em casa, mas sem acesso ao celular, devido ao repouso. A equipe optou por suspender temporariamente a conta do Twitter, para preservá-la, devido a grande massa dos ataques que vem sofrendo na rede nos últimos dias”, disse sua equipe.

Tudo começou com as piadas no ‘Melhores do Ano’ no Luciano Huck, quando Fábio Porchat zombou da influenciadora.