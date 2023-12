Gkay abre a Farofa dizendo que a festa é do Brasil e que emprega mais de 1300 colaboradores

A influenciadora abriu a edição do seu aniversário esse ano e celebrou a realização de mais uma farofa ainda maior que ano passado

Nós já sabemos que a Farofa da Gkay é a maior festa do Brasil e que todos os influenciadores aguardam ansiosamente a realização do evento. Acontece que esse ano o projeto ficou ainda maior e ganhou um toque a mais com muitos colaboradores e um foco na comunicação de que a festa não é só farra.

“A gente aqui faz festa de abrir portas para todo mundo, ela é diversão não por obrigação, a farofa é diversa porque o Brasil está aqui, isso é a mistura do Brasil, não precisamos selecionar pessoas, a farofa pé do brasil inteiro, todo mundo tem o mesmo espaço aqui porque todo mundo é igual na Farofa da Gkay”, disse.

Ela ainda completou: “Além de tudo o evento gera renda para muitas pessoas, se tornou ponto turístico caso vocês não saibam, ela não acontecem só por causa da Gkay, tem 1300 colaboradores, tem pessoas trabalhando aqui para ter o hotel direitinho, são essas pessoas que faz a farofa acontecer”, finalizou a infleunciadora.