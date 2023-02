Gisele Bündchen desembarca no Rio de Janeiro para o Carnaval

Modelo revelou que a escolha foi difícil, mas ela estava com saudade da cidade maravilhosa

Olha ela! Gisele Bündchen já chegou nas terras brasileiras para curtir a festança de carnaval. A musa irá curtir muito a Sapucaí e chegou a investir em aulas de samba para não sair nos sites de fofoca como se tivesse perdido o samba no pé. Quando ela revelou sua escolha de passar o período de festa aqui, ainda disse que estava com saudade do Rio.

“Foi muito difícil tomar essa decisão, mas acho que vou ter que ir para o Rio de Janeiro, porque estou com muita saudade da cidade maravilhosa. Faz muito tempo que não vou para lá, então estou indo para o Rio, mas quem sabe não dou uma passadinha em outros carnavais por aí?”, disse ela.

Para quem não sabe ela está separada do seu ex-marido, Tom Brady, que no dia dos namorados deu o que falar com seu texto pra lá de enigmático.