Gisele Bündchen aproveitou o Valentine’s Day para celebrar o amor pelas suas cadelas

Modelo usou as redes sociais para mostrar o carinho que tem pelas cadelinhas de estimação, a pitbull Lua e a shih-tzu Fluffy

Depois de um término conturbado com Tom Brady, Gisele Bündchen não quer nem saber de vida amorosa, apesar dos boato dizerem que ela teria engatado com o seu professor de jiu jitsu, Joaquim Valente, ela usou suas redes sociais para mostrar o carinho que tem pelas suas cadelas, justo no Valentine´s Day.

“Amor puro!! Estou convencida de que eles são os verdadeiros anjinhos na Terra”, escreveu a modelo, desejando um feliz dia dos namorados aos seus seguidores.

Além da pitbull, Lula, e da shih-tzu, Fluffy, ela tem também Scooby, um beagle, e Tiny, seu gatinho. A ligação com os animais e com a natureza é on a todo momento.