Giovanna Lancellotti se irrita com invasão de animais em sua casa

A mulher quer morar no meio da natureza com uma casa toda aberta e não quer que animais entrem na sua casa? AMOOOR, quem está invadindo o espaço deles somos nós. A atriz Giovanna Lancellotti, publicou em seus Stories no seu Instagram, uma sequência de vídeos reclamando da aparição de macaquinhos em sua casa.

Giovanna mora na área verde de São Conrado e postou perguntando “Kd o Ibama”, disse também que os macaquinhos estão passando dos limites e mostra dois animais dentro de sua casa. Os vídeos geraram revolta nas redes sociais. Confira: