Giovanna Lancellotti revela ter sofrido assédio nas gravações de ‘Gabriela’

A atriz deu uma entrevista ao ‘Quem Pod, Pode’ e disse que os colegas de elenco teriam ‘passado do ponto’ durante as cenas explícitas

Não precisava que minhas amigas do Leme me ligassem para me contar tudo que Giovanna Lancellotti contou no podcast de Gio Ewbank e Fê Paes Leme, eu acompanhei tudo de pertinho. A atriz revelou que foi assediada durante as gravações de ‘Gabriela’ e disse que os colegas de elenco pesaram a mão nas cenas explícitas.

“[Na novela] tive alguns perrengues [com outros parceiros de cena]. Na época, não existia o termo assédio […] Então, era muito difícil numa cena em que tinha sexo, nudez, você falar ‘até aí pode’, ‘até aqui não pode’.” explicou ela.

Giovanna ainda comentou de forma rasa sobre o assunto, com receio de ser taxada como “antiprofissional”. “Meu medo era eu falar alguma coisa e alguém falar ‘ué, isso faz parte da cena, você que não está preparada para isso’. […] Era muito difícil você saber ‘ah, aqui ele está passando a mão em mim, isso não precisa estar na cena’. E como não tinham esses termos, eu não tinha nem em que me apegar”, contou.