Giovanna Ewbank relata caso de assédio por ator famoso em gravações de ‘A Favorita’

Atriz deu detalhes sobre o fato no podcast ‘Quem Pode, Pod’, na época ela havia emplacado seu segundo trabalho em novelas

Minha Nossa Senhora da Bicicletinha sem Freio, me socorre aqui que eu estou passada. Giovanna Ewbank revelou um caso de assédio por um ator famoso na época em que ela gravou ‘A Favorita’, em 2008. O desabafo foi feito durante o podcast apresentado por ela e Fernanda Paes Leme, que trouxeram Deborah Secco, na terça (04).

“Eu estava andando no corredor pra ir gravar e um ator, consagradissimo, mais velho, super carreira e tal, eu estava com um shortinho curtíssimo, foi lá e me deu um tapão na bunda no corredor, no meio de todo mundo e disse: ‘Tá boa, hein?’. Eu, imediatamente, fui pro camarim e comecei a chorar”, comentou Giovanna.

A loira ainda contou que foi aconselhada a não seguirem com a denúncia ao ator famoso: “[…] Todas, na época, falaram: ‘Cara, não faz nada. É o seu segundo trabalho na Globo, você vai se dar mal, vai dar ruim, fica quieta, faz o seu trabalho e vambora'”, disse.

Gio ainda disse que foram vários casos e que na época achava que não era assédio, mas o caso gerava um desconforto.