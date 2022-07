Gio Ewbank e Fê Paes Leme contam que se odiavam no passado

As atrizes já foram vizinhas de apartamento e não deixaram a rinha de fora

A participação icônica de Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank no ‘PocCast’ gerou muito burburinho e um deles já foi muito comentado pela mídia: a treta entre as duas no passado.Para quem não sabe Fê é a melhor amiga de Bruno Gagliasso e quando Giovanna chegou na vida do ator, já garantiu seu ranço por Fernanda.

“A gente foi amiga, socialmente falando, até que quando ela ocupou um espaço importante ela falou: ‘Vou jogar tudo isso pela janela”, iniciou Fernanda ao contar sobre sua relação problemática com a loira.

“A gente não se falava, e aí quando eles viraram, meus vizinhos de porta. Foi o melhor momento, porque a gente não se falava”, relembra Paes Leme.

“A gente pegava o mesmo elevador sem se falar, era ridículo”, completa Ewbank, relembrando um episódio que foi muito importante para as duas.

Giovanna tinha um teste para uma novela no Projac e já estava atrasada, sobrando para Fê dar a carona para ela até o ponto de táxi mais próximo. Paes Leme ainda deu dicas para Ewbank, afinal a loira estava aos prantos acreditando que não chegaria a tempo. A esposa de Bruno pontua que foi aí que começou a virada de chave.

“Todo mundo sabia que a gente se dava mal e as coisas horrorosas que a gente falava”, completou. Hoje, as duas são bff´s e têm até um podcast juntas.