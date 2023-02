Giovanna e Bruno falam sobre síndrome do filho: “Bless nunca gostou de muito barulho”

Filho de Ewbank e Gagliasso foi diagnosticado com uma alteração no processamento sensorial

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso contaram detalhes sobre o problema sensorial que descobriram fazer parte da vida do seu filho Bless. Os dois contaram detalhes sobre a alteração sensorial do filho no Fantástico e ainda disseram que ele nunca gostou de muito empurra-empurra com os amigos.

“Bless nunca gostou de muito barulho, nunca gostou muito de brincadeiras com muitas crianças, com muito empurra-empurra, gritaria”, relatou a atriz.

Bruno ainda completou: “Quando a Giovanna passava a unha nele, isso incomodava muito ele. Tanto que ela cortou as unhas durante muito tempo. Quando a gente está comendo alguma coisa e tem algum alimento que ele não gosta, ele sente na hora”, disse.

A alteração sensorial de Bless é uma condição neurológica que altera a forma como ele recebe os cinco sentidos.