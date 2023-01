Gio Ewbank revela diagnóstico de seu filho Bless: “Ele tem uma síndrome sensorial”

A atriz conta que, antes de ser diagnosticado, a mesma suspeitava que Bless era portador de algum grau de autismo.

Durante uma entrevista com o apresentador Manoel Soares, em seu podcast “Quem Pode, Pod”, onde ela divide a bancada com a atriz Fê Paes Leme, a atriz Giovanna Ewbank surpreendeu ao revelar que o seu filho do meio Bless, foi diagnosticado com uma síndrome, a qual, inicialmente, foi confundida com o autismo.

“O Bless começou a ficar muito aéreo, fazendo algumas coisas que eu achava um pouco estranhas. Comecei a achar que ele poderia ter um grau de autismo”, iniciou a esposa de Bruno Gagliasso.

Preocupada com o que estava acontecendo com o filho, Gio conta que começou a procurar ajuda de vários médicos. Onde todos afirmavam que Bless não possui nenhum grau de autismo, até que uma, em São Paulo, finalmente diagnosticou o que o garotinho tem, uma síndrome sensorial.

“Eu comecei a procurar vários médicos, que disseram: ‘não, ele não tem nenhum grau de autismo’. Até que eu encontrei uma médica em São Paulo que diagnosticou uma síndrome sensorial no meu filho.”, relatou a anfitriã.

Para quem não sabe, a síndrome sensorial faz com que Bless ouça as coisas com maior intensidade, que seu tato seja mais sensível e que seu olfato seja mais apurado, do que o da de outras pessoas.

“Ele passava pela cozinha e falava: ‘que cheiro forte’. E eu falava: ‘Bless, para com isso. É frescura. É o cheiro da cebola’. Quando ele pisava na grama, pedia: ‘me tira daqui’. Queria muito colo, não gostava de ir para o meio do mato porque o barulho das moscas incomodava muito”, explicou Gio.

Após o diagnóstico, Gio conta que veio o período de adaptação, para que assim, ela e Bruno pudessem melhorar a qualidade de vida que eles iriam oferecer ao filho.

“A gente teve que entender e se adaptar. E hoje o Bless vive com essa síndrome sensorial muito bem. Mas foi preciso o meu olhar, do Bruno e de vários médicos para entender a condição. Eu poderia pensar que era frescura o resto da vida, e a qualidade de vida seria outra”, relatou a atriz.