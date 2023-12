Gilberto Gil celebra fim do tratamento de Preta Gil: “Melhor notícia do ano”

O pai da cantora comemorou o fim do tratamento de câncer da filha que estava em tratamento contra um câncer no intestino

Contei para vocês que Preta Gil comemorou muito a notícia do fim do tratamento contra o câncer no intestino, mas não contei que Gilberto Gil comemorou a notícia sobre a saúde da filha também. O cantor considerou a notícia como a “melhor do ano”.

“O sucesso no tratamento de Preta Gil é a melhor notícia do ano para a Família Gil”, escreveu na publicação. O cantor ainda colocou versos da música “Realce”: “Se a vida fere / Como a sensação do brilho / De repente a gente brilhará”.

“Meu rei”, escreveu Preta nos comentários. “Te amo, obrigada, pai, por tudo”, declarou.