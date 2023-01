Gil do Vigor se revolta com Fred Nicácio: “Me resumir a uma bicha caricata, meu furico”

Ex-BBB usou o Twitter para desabafar sobre o comentário de Nicácio o chamando de “bicha caricata”

Eita! O clima está esquentando dentro da casa e aqui fora é a mesma coisa. Gil do Vigor soltou o verbo nas redes sociais depois de Fred Nicácio dizer que ele é uma bicha caricata. O médico ainda comparou Bruno Gaga ao PhD e disse que ele não tem chance de ser eliminado.

“Ele é uma pessoa que é muito extrovertida, brincalhona e toda hora o Tadeu puxa ele pra falar alguma resenha. A galera de fora gosta disso. Ele é um cara que volta”, analisou Cezar.

“Gente, pensa que o Gaga é o Gil do Vigor. Ali ele é o perfil do Gil do Vigor. O povo gosta da bicha caricata e a verdade é essa. O povo gosta de ver isso, porque é engraçado, é entretenimento. Infelizmente, é isso”, disse Nicácio.

Me resumir a uma bicha caricata meu FURICO. É cada uma que da duas! — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) January 20, 2023

Gil ainda desabafou nos stories. “Mas não, o público gosta de pessoas, de seres humanos. De pessoas que são verdadeiras, sinceras, que se jogam e que se entregam… Graças a Deus me falam muito que gostaram de mim por eu ser sincero, honesto, por ser da cachorrada, por ser acadêmico, um pesquisador. Por eu ser um religioso, por ter sido missionário”, relembrou o ex-BBB. “Eu tenho títulos, tenho um monte de coisa na minha bagagem e vim de origem humilde. Já dormi nas ruas noites e noites, que batalhou. Então eu representava o brasileiro, que mesmo com todos os sofrimentos conseguia sorrir”, disse.