Gil do Vigor rebate André Valadão: “Falso profeta! Inadmissível!”

Gil do Vigor não ficou calado quando viu as barbaridades de André Valadão. O pastor aconselhou que pais de jovens não mandem seus filhos para a faculdade, pois isso poderia afetar o comportamento. Gil bateu de frente e chamou Valadão de falso profeta.

“Elas utilizam da ignorância para juntar massas e assim dominar. Porque a falta do conhecimento, a ignorância gente, é um prato cheio para esses manipuladores!”, disparou o repórter de Ana Maria Braga. Gil seguiu enaltecendo a importância do conhecimento e da valorização da educação e aconselhou seus milhões de seguidores a não se deixarem levar por esses discursos.

“É inadmissível que um homem que tenha acesso a tantas pessoas gere e espalhe desinformação. É um absurdo! A educação e o conhecimento devem ser divulgados para nosso país!”, protestou revoltado o ex-BBB. Em seguida, Gil do Vigor citou seu exemplo como cristão e estudante de PHD: “O meu conhecimento nunca me afastou de Deus, pelo contrário, me aproximou!”.

“E as pessoas têm o direito de aprender e se libertar dessas pessoas manipuladoras, falsos profetas, que utilizam o nome de Deus dizendo serem perfeitos, mas na verdade são lobos em pele de cordeiro e lembre-se quem é contra educação é contra vocês!”, finalizou o economista.