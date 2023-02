Gil do Vigor quebra silêncio sobre desfile da Salgueiro: “O respeito nos torna gigante”

Ex-BBB usou as redes sociais e disse que consegue diferenciar a cultura e o respeito às religiões

Não foi só Flay que falou sobre o desfile da Salgueiro na Marquês de Sapucaí. Gil do Vigor usou as redes sociais para comentar o assunto polêmico de levar o diabo para dentro do enredo da escola. Gil disse que foi missionário e que consegue diferenciar a cultura e o respeito às religiões.

“Sou cristão, fui MISSIONÁRIO de tempo INTEGRAL por 2 anos, fiz 6 anos de seminário e 4 de doutrinas de salvação e consigo diferenciar a cultura e o respeito às religiões. Minha fé em Deus não me impede de respeitar e até apreciar outras manifestações culturais ou religiosas”, disse.