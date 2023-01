Gil do Vigor agradece a vida depois de turbulência: “Graças a Deus sobrevivemos”

Ex-BBB dividiu com seus seguidores o desespero que passou em uma viagem de avião ao lado da família

Eita! Gil do Vigor apareceu nos stories para agradecer a sua vida depois de passar um perrengue em uma viagem de avião ao lado da família. O ex-BBB contou que estava com sua mãe e um sobrinho, que sofreram com as turbulências do voo.

“O avião não consegue descer por conta do vento! Vai ser na emoção e Jesus que acalme os ventos, por favor, que ainda preciso fazer meu PhD, Davi ir pra Disney e mainha vigorar na faculdade”, escreveu ele sobre o voo para os Estados Unidos.

Gil ainda diz que o voo passou por uma tempestade. “Gente eu acho que a gente passou o maior sufoco das nossas vidas. Teve uma tempestade e o avião não conseguia pousar. Uma hora que o avião começou a balançar e todo mundo achou que ele ia cair, porque, de fato, não tinha estabilidade. E o piloto lá, tremendo”.