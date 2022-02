”Não me traga essa gentalha pra cá!”, dispara mãe de Lud após Brunna convidar participantes para irem em sua casa

A sogrinha já proibiu os amigos que a nora fez no ‘BBB22’ em sua casa…

A sogrinha já proibiu os amigos que a nora fez no ‘BBB22’ em sua casa…

É, não deu para Brunna Gonçalves permanecer no ‘BBB22’ e nesta terça-feira, (22), ela foi eliminada e na sua saída disse que convidaria os amigos para irem em sua casa. Rapidamente Dona Silvana, sua sogra e mãe de Ludmilla, postou em seus stories que não quer os ex-bbb’s em sua casa. Vixe!

“Não, não, não quero não! Brunninha, não me traga essa gentalha não pra cá não!”, disparou a doce sogrinha. Pelo jeito o comportamento dos brothers e Sisters não estão agradando os olhos de Dona Sil né?

Não quero gentalha, dispara Dona Sil para Brunna

Mas sobre o comportamento de planta da nora, ela não vai comentar de jeito nenhum… E ela não foi planta quando participou do “Made In Japão” — extinto reality show de Sabrina Sato na Record TV — viu? Sil era super sincera e ficou amicíssima de Luiza Ambiel, ex banheira do Gugu e ex Fazenda.