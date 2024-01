“generoso, digno de confiança e fiel” desabafa Sergio Lobato, ex do Ramiro de Terra e Paixão

Minha gente, o diretor Sergio Lobato se manifestou nas redes sociais na madrugada deste domingo (21) para falar sobre o seu término com o ator Amaury Lorenzo, depois de rumores de traições por parte do ator surgirem na mídia. Lobato disse que o intérprete de Ramiro em “Terra e Paixão”, foi fiel durante os seis anos de relacionamento e que o ator sempre foi independente financeiramente.

“Não posso ficar conivente com tudo o que se tem falado. Mas o Amaury Lorenzo sempre foi independente economicamente. Além disso, ele é generoso, digno de confiança e fiel”, começou Lobato no desabafo feito nos stories do Instagram.

O diretor ainda alertou que vai processar as pessoas que teriam inventado e espalhado os boatos sobre o fim da relação com o ator. “O meu nome, o sobrenome da minha família e o ambiente de trabalho do Amaury foram caluniados. Mas todas as medidas jurídicas serão tomadas”, encerrou Sergio Lobato.

Nesta última semana, assim que o término do relacionamento do ator e do diretor foi divulgado, começaram a aparecer rumores de que o ator da Globo traiu o ex-companheiro e as crises na relação teriam começado após o sucesso de Ramiro na novela. Também surgiram boatos de que Amaury Lorenzo era “sustentado” por Lobato.