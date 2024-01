Gêmeos á bordo! Cantor Sorocaba e sua esposa anunciam que estão grávidos

Genteeeee, acabei de saber que a esposa do cantor Sorocaba, a influenciadora Beatriz Rodriguez está esperando grávida de gêmeos. O anúncio foi feito no Instagram da influencer neste domingo (21) com um lindo vídeo onde o casal aparece celebrando o momento ao lado dos outros dois filhos, Theo (03) e Fernanda (01).

Na legenda da publicação, Beatriz usou uma frase bíblica:“Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua, de júbilo; então, entre as nações se dizia: Grandes coisas o Senhor tem feito por eles.” – Salmos‬ ‭126‬:‭1‬-‭2‬ . E concluiu: “Chuva de benção! Agora somos seis, obrigada, Jesus!”.

Numa recentes entrevista, Beatriz revelou o desejo do casal em ter um terceiro filho. Biah e Sorocaba são casados desde 2019.