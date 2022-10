Geisy Arruda relata ameaças após comemorar vitória de Lula

A modelo passou cerca de três horas bloqueando aqueles que lhe atacaram.

As eleições já acabaram, porém o fanatismo político ainda deixa suas marcas em nossa sociedade. A modelo Geisy Arruda, utilizou os stories e feed do seu instagram para relatar ataques que sofreu de seus seguidores, após ter postado vídeos comemorando a vitória do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, na noite de ontem (31).

“Eu apaguei meus posts sobre política, primeiro porque eu consegui o que queria, estou muito feliz. E porque recebi ameaças a minha família e até ao meu cachorrinho. Por questão de segurança mesmo, acabei de bloquear milhares de pessoas”, relatou a modelo.

Geisy conta que passou três horas bloqueando cerca de 4 mil perfis no instagram e faz pedido aos seguidores. “Quem disse que iria parar de me seguir e parou, foi bloqueado. Quem disse que iria parar de seguir e não foi, eu te dei uma ajudinha. (…) Se você não gosta de mim, faz um favor? Deixe de me seguir, não quero um Instagram cheio de gente tóxica. Não quero números, quero pessoas boas e de bom coração.”

Dentre os ataques recebidos, a atriz expôs alguns, em que ela era insultada: “V*gabunda”, “Você é uma p*ta safada, p*ta barata e sem pudor”. Ela também expôs um que foi feito em uma publicação onde a mesma falava sobre o comediante Paulo Gustavo, e que recebeu o seguinte comentário: “Esse morreu foi tarde!”.