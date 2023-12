“Gastei o valor de um carro”, Carol Lekker, ex-Rainha de escola de samba do Rio, sobre decisão de não desfilar no carnaval

A influencer diz que não irá desfilar no Carnaval devido ao altíssimo investimento que fez na edição anterior.

Minha gente, eu sabia que participar dos desfiles do carnaval eram caros, mas eu não fazia ideia do investimento grandioso que precisava ser feito para participar desse evento que é a paixão dos brasileiros. A influencer Carol Lekker informou que decidiu que não irá desfilar no Carnaval 2024, por causa do enorme investimento financeiro feito na edição anterior. A jovem foi Rainha da Escola Unidos da Ponte, agremiação da série de ouro do Rio de Janeiro, em 2022. A jovem disse que não se arrependeu de ter desfilado naquela ocasião e ficou muito feliz de colocar o seu samba no pé na avenida, mas atualmente, tem algumas ressalvas: “Gastei o valor de um carro, é muita grana”, declara.

Ela ainda fez um pequeno desabafo dizendo que gastos como esse podem desestruturar a vida financeira de uma pessoa. “Eu consegui me organizar e já tinha destinado o valor excepcionalmente para o Carnaval, mas os custos são tão altos que outra pessoa que não tenha essa inteligência financeira pode se prejudicar”. Lekker ainda afirmou que somente a sua fantasia tinha valia cerca de R$50 mil reais.

Composta por arabescos, 650 faisões 15 mil chatons de cristal e 350 metros de strass de cristal, o modelo deslumbrante que passou pela avenida foi pago exclusivamente com o dinheiro que havia ganhado testando infiéis. Vale lembrar que na época Lekker foi contratada por algumas mulheres que queriam testar a infidelidade de seus maridos. Sendo assim, a modelo passou a conversar com os supostos traidores para descobrir a verdade.

Segundo a influenciadora, esse trabalho lhe rendeu aproximadamente US$ 10 mil. “Cada dia era uma novidade e uma aventura. Confiar em homens não é muito a minha praia, mas até que descobri alguns que são fiéis. O melhor de tudo é que meu rendimento cresceu com esse serviço e assim pude destinar todo o valor com os gastos do Carnaval”, explicou.