Galvão troca Globo pelo Brasileirão na Amazon Prime

Genteee, estou aqui passando aquele cafezinho de lei para espantar essa preguicinha matinal, quando vejo as inúmeras notificações do meu grupo de fofoqueiras no whatsapp.

Parece que o Galvão Bueno fechou o seu primeiro trabalho após 43 anos de serviços prestados para a TV Globo. O jornalista vai narrar os jogos do Campeonato Brasileiro, que serão exibidos pela plataforma da Amazon Prime a partir de 2025.

De acordo com a coluna Outro Canal, do Folha de S.Paulo, Galvão assinou o contrato com a empresa na sexta-feira (22). Ele também comandará os confrontos da Copa do Brasil e será o garoto-propaganda das transmissões exclusivas que a Amazon fará de 38 jogos por ano do Brasileirão.