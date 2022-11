Galvão Bueno recebe alta em tempo para a Copa do Mundo: “Cada dia mais em forma!”

Depois de pegar Covid-19, o locutor mostrou nas redes que está se recuperando para a Copa do Catar

Depois de nos passar um susto, ficando hospitalizado em um hospital em São Paulo por causa do Covid-19, Galvão Bueno mostrou que está com a corda toda e pronto para a Copa do Mundo no Catar. O locutor contou que está cada dia mais em forma, fazendo os exercícios necessários para viajar sem perigo, afinal, precisamos do grito de gol o quanto antes.

“Cada dia mais em forma! Já com alta médica. Só esperando o teste dar negativo!”, escreveu ele, por meio de seu Instagram, incluindo as hashtags “Bora pro Catar” e “Vem, hexa”.

Galvão ainda acalmou os fãs. “Melhor vir para cá, no Einstein. Eu me recupero, não estou tomando remédio nenhum, mas estou fazendo exercícios duas vezes por dia: musculação, bicicleta, para chegar inteiraço na Copa”, disse.