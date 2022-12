Galvão Bueno quebra protocolo e fala sobre estado de saúde de Pelé

Narrador mais famosos das partidas de futebol no Qatar mandou a mensagem para o ex-jogador de que estamos juntos dele

Eu olhei e gritei, humano! Galvão Bueno não deixou de quebrar o protocolo e falar sobre o estado de saúde de Pelé na narração do jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo no Qatar, nesta sexta (02). O narrador das partidas mandou aquela força para o nosso ídolo do futebol que ainda segue internado em São Paulo.

“Queria um momento de reflexão e pensamento positivo, seja qual for a sua religião, seu credo ou sua crença”, disse ele, e completou: “Pelé está passando por um momento difícil. Hoje me mandou um recado dizendo que está na fase de ver o que está acontecendo. Estamos todos juntos com ele. Saiu um boletim médico agora dizendo que o quadro é estável”.

Pelé está se cuidando e tomando os medicamentos necessários para uma melhora no seu quadro. Já sentimos sua falta!