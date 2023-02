Galã da Record TV, Jeff Machado é dado como desaparecido 

As suspeitas de seu desaparecimento começaram pois além de não dar notícias a sua família, os oito cachorros do ator foram encontrados em situação de abandono.

Gente, inacreditável o que está acontecendo. O galã da novela “Reis”, da Record TV, Jeff Machado foi dado como desaparecido pela polícia do Rio de Janeiro.

De acordo com as informações que a família do ator deu para a polícia, Jeff está desaparecido desde o dia 27 de janeiro. As suspeitas de seu desaparecimento se deram pois o ator passou diversos dias sem dar notícias a sua família e os seus oito cachorros foram encontrados em situação de abandono.

Recentemente, algo intrigou ainda mais os familiares, amigos e fãs do ator. Uma mensagem misteriosa, foi publicada nos stories do instagram de Jeff , afirmando que o mesmo não possuía o apoio da família e que ele precisava de paz.

“Não estou bem e preciso ficar em paz. É difícil seguir lutando sozinho, sem apoio da família e desacreditado por todos. Eu tento, mas o vazio fica cada vez maior e eu preciso ficar em paz. Quero me desculpar com todos que envolvi direta e indiretamente nessa confusão. Quero pedir perdão de todo meu coração pra ti mãe. Eu te amo! Vou ficar em paz agora”, publicou, supostamente, o ator.

Porém, amigos e familiares, que são mais próximos de Jeff, acreditam que não seja ele que tenha feito esse post.

“Julgamentos precipitados. Jeff jamais faria algo que deixasse os cachorros em situação ruim. Ele ama os filhos dele. E, certamente, algo precisa ser esclarecido. Estamos em prece, nosso primo tem um coração gigante, é amoroso e dedicado. Que consigamos notícias logo. Todos aqui aflitos e angustiados”, comentou a prima do ator.

Outra informação que os familiares passaram para a polícia, e que aumenta ainda mais a desconfiança de que realmente não seja o ator que esteja com o seu aparelho celular, foi o fato de que nas última mensagens que foram trocadas com ele, estariam cheias de erros ortográficos, o que não acontecia anteriormente, já que, além de ator, Jeff também é formado em Jornalismo.