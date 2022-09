Gaby Spanic prova pamonha: “Que delícia”

Atriz que deu vida a Paola Bracho aproveitou as delícias do Brasil

Se a gente não ganha o mundo inteiro no carisma a gente ganha pelo estômago. Gaby Spanic nem pisou no Brasil direito e já foi provar as delícias da nossa terra. A musa que deu vida a Paola Bracho, em ‘A Usurpadora’, provou a pamonha ontem e parece que ela adorou a iguaria.

“Que delícia, um pecado mortal”, disse a atriz, que está em Goiânia. Para quem não sabe, a atriz vai fazer diversos encontros com os fãs pelo Brasil.

A próxima parada da musa é no Rio de Janeiro e em São Paulo. Quero dizer que a musa continua um pedaço de mal caminho, a mulher tá um luxo!