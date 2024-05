Gabriela Prioli fala sobre a perda precoce do pai: “Abriu um buraco no meu coração”

Gabriel Prioli fez escorrer uma lágrima ao revelar detalhes sobre a perda precoce do pai quando tinha 6 anos de idade. Em participação ao ‘Conversa com Bial’, ela detalha o luto que passou depois do seu pai sofrer um acidente de carro.

“A gente estava voltando de uma chácara que a gente tinha em Itapecerica da Serra e ele ouviu um barulho no carro, parou em um acostamento, num posto policial para ver o que estava acontecendo, abriram o capô, o policial ficou ali mexendo no motor. Ele foi para trás do carro para pegar as ferramentas, um carro perdeu a direção, prensou ele contra o nosso carro e ele morreu na hora”, revelou.

A jornalista, que estava presente no carro, disse que teve sua memória alterada pelo trauma. “Tenho memórias que minha consciência editou para evitar um pouco da dor. Eu tenho a memória do carro virando, pois o carro que a gente estava virou para dentro da rodovia (…) Minha mãe teve que tirar a gente do carro. Então ela sai pela janela, tem que chutar uma outra porta, ela pega eu em um braço, meu irmão no outro, ele estava todo ensanguentado, porque machucou o nariz e eu bati a cabeça”, disse Gabriela, que sofre com o trauma do ocorrido até hoje. “Eu estava dormindo encostada e acordo com o acidente. Até hoje eu tenho questões com sono”, contou.

A ex-participante da Dança dos Famosos 2024 ainda revelou o que se lembra do acidente: “Minha lembrança é de tudo muito silencioso, claro e ela pegando a gente. E ela fala que era um barulho ensurdecedor, porque a gente estava na contramão em uma rodovia”.