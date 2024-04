Gabriela Prioli e Matheus Fernandes são eliminados do Dança dos Famosos

Ontem (07), juntei todas as minhas amigas para assistirmos e prestigiarmos o Dança dos Famosos e a eliminação de duas duplas da competição do Domingão. Gabriela Prioli, Lexa, Micael Borges e Matheus Fernandes disputaram uma vaga na final, os quatro famosos faziam parte do Grupo D, e tiveram as menores notas na primeira fase da competição.

Após a soma dos votos do júri técnico, do júri artístico formado pelas atrizes da novela da novela Renascer,Camila Morgado e Giullia Buscacio, e da plateia, Micael Borges e Nathália Ramos, e Lexa e Diego Basilio seguem na disputa. Já Gabriela Prioli e Jeffeson Bilisco, e Matheus Fernandes e Aline Ramos foram eliminados.

O que eu posso dizer? Que as apresentações foram impecáveis como sempre, mas aqueles décimos de diferença quando somma no final fazem toda a diferença para quem está competindo com outras duplas.