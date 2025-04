Gabriel David vai ganhar programa de TV no Multishow

Alerta de nova estrela surgindo no universo dos holofotes! Gabriel David, o todo-poderoso por trás da Liga Independente das Escolas de Samba e herdeiro da tradição da Beija-Flor, não quer saber de ficar só nos bastidores do carnaval. Aos 27 anos, o rapaz está investindo pesado na própria imagem e parece decidido a virar um galã multimídia!

O chamado “Projeto Galã” inclui treinos intensos, presença estratégica nas redes sociais e até uma vibe influenciador, com direito a vídeos no Instagram como a série “Você conhece?”, em que Gabriel desfila conhecimento sobre figuras icônicas do samba — tudo isso para mostrar que tem conteúdo e carisma!

Mas o ápice dessa nova fase será sua estreia na televisão: Gabriel David vai comandar o reality show “A Voz do Carnaval”, no Multishow, que promete agitar o segundo semestre. O programa vai revelar o novo puxador da Beija-Flor, posto deixado por ninguém menos que Neguinho da Beija-Flor. Serão quatro episódios e oito candidatos na disputa pelo microfone de ouro.

E a vida amorosa também vai de vento em popa: o bonitão é noivo da atriz Giovanna Lancellotti, e o casamento já está marcado para o fim de junho! É ou não é um verdadeiro conto de fadas moderno com muito samba, suor e likes?

Vale lembrar que Gabriel também já foi notícia pelo namoro relâmpago com Anitta, lá pelos tempos pré-pandemia. Agora, ele parece pronto para deixar qualquer fama de “ex” no passado e brilhar por mérito próprio — seja nos palcos, nas telas ou nas quadras do samba!

De olho nele, Brasil. O novo rosto do carnaval pode estar a caminho de se tornar o novo rosto da TV!