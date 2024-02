Gabriel Braga dá show de arrogância em bloco de carnaval

O ator não só se recusou a falar com os jornalistas como distribuiu patadas contra os profissionais que cobriam o evento.

Meus amores, eu já havia ouvido alguns boatos sobre isso, porém, confesso que achei que era exagero das pessoas, mas pelo jeito não.

Destoando de todos os outros famosos que compareceram no desfile do Baixo Augusta, um dos maiores blocos de Carnaval de São Paulo, que aconteceu no último domingo (4), o ator sabático que desde Verdades Secretas 2 (2021), Gabriel Braga Nunes, deu um show de arrogância e antipatia com a imprensa.

Diversos veículos de imprensa fizeram a cobertura do evento, porém, além de não falar com nenhum dos jornalistas presentes, Gabriel fez questão de ficar distribuindo patadas contra os profissionais, na maior deselegância do mundo.