Gabriel banca o irônico com a Globo ao vivo e dá a entender que o BBB é manipulado

Diretor do programa, Boninho, não gostou da fala do modelo que saiu da edição por voto dos internautas apoiado ao seu relacionamento abusivo com Bruna Griphao

Se ferrou! Gabriel Fop dá o que falar desde que entrou no BBB e desde que saiu tem causado aqui fora também. O modelo conversou com as apresentadoras do ‘Bate Papo BBB’ após a sua saída da ‘Casa de Reencontro’ e queimou o seu filme dando a entender que o BBB seria armado pela Globo.

“O que eu acho ou o que eu quero? Eu acho que o Alface merece o prêmio, queria que ele ganhasse. Agora o que eu acho é que o Fred será campeão. A própria Globo disse que ele é protagonista”, disse ele.

As apresentadoras ficam nervosas com a resposta de Gabriel e não deixam de esconder a torta de climão gerada no programa.