Gabi Martins é criticada por falta de samba em ensaio de Vila Isabel

Carnaval chegando e cada dia mais sem samba no pé da ex-BBB

Gabi Martins continua sendo alvo de críticas na internet por falta de samba no pé. Em ensaio da Vila Isabel, escola que a ex-BBB desfila à frente de um tripé, a cantora não sambou e nem enganou a internet que não perdoou.

Entre reboladas e algo que se parece com um funk, Gabi pode enganar a todos menos aos que assistem a loira na Sapucaí. Mesmo com as aulas e a mentoria de Sabrina Sato, a gata não tem sambado nada.

Gabi Martins e Sabrina Sato em ensaio na Sapucaí (Foto: Reprodução)

Alguns brincam e riem do molejo de Martins, outros se contorcem de raiva, como aconteceu com Sol Gomes, que criticou fortemente a falta de molejo.

pq eu to rindo disso?????? pic.twitter.com/nPr2u5mcIu — łคcεяdค (@lacerda) March 23, 2022

Os comentários não escondem, Gabi é dona de um corpo fenomenal de deixar qualquer um babando, mas na hora de botar para quebrar na avenida ela deixa a desejar e os comentários não perdoam.

é triste ver gente que tem dinheiro pra estudar algo que se propõem a fazer, mas prefere passar vergonha



inclusive amigos das outras áreas da arte, vcs tem talento em mta coisas, mas estudem dublagem antes de aceitarem fazê-la, senão vão sempre parecer a Gabi Martins sambando https://t.co/63amz1pYrV — Flora Paulita (@florapaulita) March 22, 2022

Coloquem ela para ter uma aulinha com Mayara Lima que todos ficam felizes e o samba no pé vem, querendo ou não.

A sincronização de milhões 😍💛 pic.twitter.com/JvG6zLgbKK — Mayara Lima ✊🏾 (@sou_mayaralima) March 18, 2022

Falta pouco hein, Gabi. Bora botar para quebrar nessa avenida para a escola não perder pontos por falta do principal, samba.