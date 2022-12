Gabi Martins foi pedida em namoro por Lincoln Lau

Ex-MTV surpreendeu a cantora e os seus seguidores com o pedido durante viagem romântica

Olha ela! Gabi Martins surpreendeu os seus seguidores e fãs ao mostrar que foi pedida em namoro por Lincoln Lau. O ex-MTV pediu a mão da loira e não deixou de se gabar por ter seu coração. O pedido foi feito em uma viagem romântica dos dois e o pedido teve direito a rosas vermelhas e alianças.

“Obrigada, chinezinho, por cuidar tão bem de mim e me fazer acreditar o quanto é lindo o amor. Você me traz paz, serenidade e me mostra o quanto é possível sermos felizes, com respeito e amor! Obrigada por tanto! É só o início!”, escreveu Gabi Martins.

Vale ressaltar que o destino dos dois é Punta Cana e os dois foram vistos aos beijos quentes na Farofa da Gkay. Felicidades ao casal.