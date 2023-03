Gabi Martins expõe traição de ex-namorado e ressalta relacionamento abusivo: “Começou a fazer exigências, me ligava de 5 em 5 minutos”

Cantora mostrou conversas do games, Lincoln Lau, com outra mulher depois de viverem três meses de namoro

Viiish, Gabi Martins não teve medo de mostrar que foi traída e usou as redes sociais para mostrar no seu término com o gamer Lincoln Lau, ela não é a errada. A cantora viveu um romance de três meses com o ex-namorado e descobriu a traição depois que tudo já tinha acabado.

Gabi Martins bem abalada nos stories e mostrou prints de Lincoln chamando uma mulher para sua casa. 🗣️ pic.twitter.com/s34Aauhclh — KIKIKI DA FAMA (@kikikidafama) March 17, 2023

“Tô extremamente decepcionada. É como se tivesse uma facada nas costas. Eu descobri hoje da traição. Até então eu não sabia, estava mais calada e não ia me expor. Mas depois disso não tem como”, desabafou Gabi em seus stories do Instagram.

Nas mensagens expostas pela ex-namorada, ele chega a convidar uma outra mulher para dormir com ele, chegando a chamá-la de “amor”.