Fuzuê: Jefinho dorme de conchinha com Miguel

Miguel vai para cama com Luna, mas acordará de conchinha com Jefinho na novela das sete. a cena vai ao ar nesta sexta (8).

É amores, o Miguel não vai ter um minuto de paz depois de salvar a amada Luna do sequestro em Fuzuê. O advogado vai ser obrigado a dividir um quarto de hotel não só com a namorada, mas também com Jefinho Sem Vergonha, e é justamente com quem Miguel acordará de conchinha na novela das sete da Globo.

Os rivais deixaram a diferença de lado para salvar a filha de Maria Navalha das mãos de Merreca. Ela, porém, quase colocou tudo a perder ao avistar Cata Ouro durante a fuga — exigindo que o músico parasse o carro para falar com o catador de recicláveis. Só que o jovem advogado não vai ganhar um beijo sequer como recompensa pela coragem e explicará para Luna que não pode voltar para casa, já que os bandidos sabem onde ela mora.

Jefinho diz que vai ficar também e se joga bem no meio de Miguel e Luna na cama. Mas no meio da noite, Luna se deitará no sofá e, pela manhã, vai dar um flagra nos rapazes. Eles estarão no maior chamego, de conchinha, imaginando que estão com própria designer.