Fuzuê: Em meio a uma reconciliação, Preciosa e Luna são sequestradas

As possíveis meias-irmãs serão sequestradas, pelo Merreca, pouco depois delas selarem a paz, no Beco do Gambá

Gente, quando eu peço que a paz finalmente irá reinar na trama das 19h, vem uma bomba dessas? Mas eu confesso que amooo isso!!! Nos próximos capítulos de Fuzuê, após queimar todos os registros sobre a filha bastarda de César, Preciosa decidirá deixar de lado a sua rivalidade com Luna, engolirá o seu orgulho e irá até a moça para pedir desculpas. A ruiva irá até o Beco do Gambá, e sem revelar que foi a responsável por sabotar as peças de jóias que ela estava levando para mostrar para Bebel, decidirá ter uma conversa definitiva com a sua possível meia-irmã. Porém, a reconciliação entre elas não terminará como o esperado. Após uma boa conversa, as moças estarão saindo do bar, quando serão rendidas por Merreca, que sequestrará a vilã e a mocinha da trama.