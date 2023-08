Fuzuê: Bebel descobre que Luna pode ser a filha de César

A dondoca não poupará os seus esforços para descobrir quem é a filha bastarda de seu finado marido.

Amores, vocês já devem ter percebido que após descobrir que ganhou um pelo par de chifres de seu finado marido, a vida de Bebel virou de pernas pra cima, porém, ela não ficará contente somente com essa revelação e decidirá investigar quem foi a amante de César.

Mesmo tendo descoberto que todas as provas sobre a amante e a filha que o finado teve fora do casamento foram destruídas por Preciosa, para que ela não precisasse dividir a sua herança com a meia-irmã-bastarda, Bebel não desistirá e começará a vasculhar os antigos documentos do ex-marido.

Mas todo o seu trabalho não será em vão, pois, com uma busca minuciosa, a dondoca encontrará um antigo retrato que César fez de Maria Navalha, a mãe desaparecida de Luna, o que fará com que ela comece a cogitar que a que ela seja a possível filha perdida do finado.

Disposta a ir até o fim com essa história, ela procurará o companheiro de Preciosa, Heitor, que lhe dará o único documento que a ruiva não destruiu, um desenho feito pela bastarda, ao lado de seus pais, porém, no lugar do rosto do homem, ela teria desenhado uma nuvem, já que ela não fazia ideia de quem era o seu genitor.