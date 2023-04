Furto milionário: Com bolsas de luxo reviradas e relógios levados Ceará abre as portas da casa e mostra a realidade

Humorista não deixou de mostrar detalhes sobre o roubo da sua casa com Mirella Santos abrindo as portas da mansão e evidenciando a bagunça do quarto do casal

Contei para vocês que Ceará e Mirella tiveram sua mansão invadida enquanto viajavam com a família, né? Acontece que os dois acreditam que o furto tenha sido feito por alguém que os conhece, amigos próximos. Ontem (11), Ceará abriu as portas da mansão e mostrou detalhes de como ficou, fortalecendo o argumento. “Essas pessoas que vieram aqui já sabiam o que iriam fazer, porque foram direto na porta do nosso quarto”, diz ele nas filmagens. Léo Dias contou que teve acesso aos bens do casal que foram roubados, na lista temos: um Rolex 326934 Streel Sky Dweller 42mm Blue Dial Oyster, um Cartier Santos 100 Rose Gold Black Bezel W2020003, um Rolex Yacht-Master 40 de ouro, um Cartier Ballon Bleu 36 Streel Yellow Gold Mens Watch W2BB0012 Box Papers, um Audemars Piguet Royal Oak Offshore Chronograph, um Hublot Big Bang Chronograph e um IWC Portugieser Automatic Watch IW500705 Men’s. Deu para perceber a quantia e o valor dos itens citados, né? O roubo foi milionário e além dos relógios, bolsas de luxo foram levadas. O casal recebeu muitos comentários oferecendo ajuda para colocar tudo em ordem, um deles foi de Sabrina Sato: “Amo vocês. Estou à disposição para ajudar no que for preciso”.