Furiosa, mãe de Luana Piovani manda indireta a Pedro Scooby: “Ingratidão é coisa do demônio”

O ex-BBB está processando a atriz e com o intuito de descredibilizá-la, anexou fotos íntimas da mesma no processo.

Gente, mais cedo contei para vocês que a atriz Luana Piovani , revelou em seus stories que o seu ex-marido, o surfista e ex-BBB Pedro Scooby, está movendo um processo contra ela, onde, visando descredibilizá-la perante a justiça, ele anexou fotos de sua ex-esposa pelada.

Após a repercussão do caso, a mãe da atriz, Francis Piovani, apareceu em suas redes sociais revoltada, e sem citar nomes, mandou uma indireta bem direta para o ex-genro, enfatizando a ingratidão de Scooby.

“Estou desorientada que vim fazer massagem que não estava marcada. Parei para respirar um pouco, pensar no sentido da vida e ver se entendo o porquê. Uma coisa tenho certeza é qual é a pior característica do ser humano: a ingratidão. Quem cospe no prato que comeu é porco. Ingratidão é coisa do demônio”, alfinetou Francis.