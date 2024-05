Funcionários expõe as reclamações de Madonna no Copacabana Palace 

Amores, estava dando uma volta pela praia quando, uma amiga aqui do Leblon me contou que a musa do POP internacional, Madonna, está incomodadíssima com o calor do Rio de Janeiro, o que para nós cariocas, é um privilégio.

De acordo com os funcionários que trabalham no hotel e que estão trabalhando na produção do evento, que acontecerá no próximo sábado (04), a cantora pediu para que fosse colocado um tapume na piscina privativa que tem no alto do Copacabana Palace com o intuito de que os moradores do prédio ao lado, o famoso Chopin, como a socialite Narcisa Tamborindeguy, não a vissem.

“É que ela está se sentindo exposta”, iniciou um funcionário, que continuou: “Mas ainda que tivesse mais privacidade para dar um mergulho, ela está achando o sol quente demais. Além disso, reclamou da barulheira que os fãs fazem na porta do hotel”.

Além disso, a filha de Madonna, Mercy, de 18 anos, exigiu que um afinador fosse chamado para fazer ajustes no piano que possui em seu quarto, para que ela pudesse tirar as melhores notas no instrumento. Para isso, a cantora, que exige tanta privacidade, foi retirada do aposento, enquanto com afinador realizava seu trabalho.

“Ela reclama de tudo, inclusive que não pode olhar muito pra ela”, entregou um funcionário.