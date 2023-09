Funcionários denunciam cenários tóxicos e abusivos em programa de Jimmy Fallon

Uma matéria da revista Rolling Stone ouviu 16 ex-funcionários que revelaram sobre o cenário de abusos nos bastidores do “Tonight Show”.

Minha gente, olha só esse babado fortíssimo que acabei de receber de uma amiga de longa data que mora no Estados Unidos. Parece que o apresentador Jimmy Fallon, aquele do emblemático programa da NBC, o “The Tonight Show”, então Fallon está sendo acusado por ex- funcionários, que apontaram “um ambiente de trabalho tóxico” nos bastidores do programa. Os relatos foram publicados pela revista americana Rolling Stone nesta quinta-feira (7).



A revista ainda relatou que Fallon, que além de comediante, é uma das estrelas da televisão noturna dos Estados Unidos, foi acusado por dois funcionários atuais e 14 ex-funcionários do “The Tonight Show” de “comportamento errático”. Alguns afirmaram que o programa tinha sido um “ambiente de trabalho tóxico por anos”.

Uma pessoa não identificada entrevistada pela Rolling Stone disse que o apresentador de 48 anos, “gritava com membros da equipe, expressava irritação com as coisas mais pequenas e repreendia e menosprezava a equipe por frustração”.

“Se Jimmy estava em um dia ruim, o dia de todos estava arruinado”, disse outro ex-membro da equipe. Segundo relatos, uma sala da equipe acabou conhecida como a “sala do choro” de tanto que as pessoas iam lá para desabafar.

O relatório da revista norte-americana, publicado na quinta-feira (7), acrescentou que os funcionários do programa haviam relatado o impacto psicológico de seu comportamento ao departamento de recursos humanos da NBC