“Fui obrigado a falar. Não é fácil ter o revólver apontado para a sua cabeça”, dispara Marcelinho Carioca

O ex-jogador relembrou alguns detalhes do momento em que foi sequestrado e sobre o vídeo que gerou muita polêmica entre os internautas

Minha gente, Marcelinho Carioca passou apuros nos últimos dias sendo sequestrado e tendo sua vida em perigo na ponta de um revólver. O ex-jogador foi libertado do cativeiro na tarde desta segunda-feira, 18, após a repercussão do caso e contou que foi obrigado a fazer o vídeo que viralizou.

“Chegaram três indivíduos e me abordaram, e aí tomei essa coronhada na minha cabeça e depois não vi mais nada, entrei no carro e já colocaram o capuz e não vi mais nada”, disse ele ao G1.

“Fui obrigado a falar, a Thais [mulher com quem se relacionava e motivo do sequestro] é guerreira, mulher de fibra e a nossa relação é de amizade. Eles queriam dinheiro, eu estava preocupado com a minha vida, com a vida dela”, disse ele, e completou: “Não é fácil ter o revólver apontado para a sua cabeça a todo momento. Com um revólver na cabeça, você faz o quê?”.