“Fui beijar na boca de um cara aos 25 anos”, confessa Eduardo leite em Podcast

Eduardo Leite conta a Rafinha Bastos sobre sua primeira experiência gay. “Fui beijar na boca de um cara aos 25 anos”

O político deu uma entrevista para o podcast “Mais Que 8 Minutos” e fez uma reflexão sobre o cenário lgbtqia+

Eduardo Leite, Governador do Rio Grande do Sul, foi o convidado de Rafinha Bastos no Podcast “Mais que 8 Minutos” e é óbvio que o tema sexualidade apareceria, já que Eduardo é gay e não foi acolhido por toda a comunidade. Os motivos que rondaram a internet para este torcer de nariz de vários grupos de militância é o fato dele ser privilegiado, branco, homem cis etc

Leite comentou o ocorrido com Rafinha e se disse conciliador e ressaltou a importância do diálogo político em suas mais variadas vertentes. Ao falar com Rafinha, que também se identificou ser conciliador, ele disse: “A gente apanha dos dois lados quando é conciliador, entendeu?”

O político se considera um conciliador. Foto: Reprodução

Ele contou também que ficou com um cara pela primeira vez aos 25 anos e que ao mesmo tempo que questionam o fato de ele não ter se assumido antes, ele também recebe mensagens positivas de pais de homossexuais agradecendo-o pois, assim conseguiram aceitar seus filhos.

Eduardo conta que para ele foi uma libertação e eu já imaginei ele gritando “Ressuscita” na voz de Pablo Vittar e foi ser feliz!

No armário fechado, só grifes Eduardo. Foto: Reprodução

É isso aí queridos, no armários só grifes, a vida foi feita pra ser vivida com respeito e verdade sempre!